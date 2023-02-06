Во Владимирской области ФСБ пресечена деятельность нелегальных кладоискателей. Трое жителей...

Во Владимирской области ФСБ пресечена деятельность нелегальных кладоискателей.Трое жителей Суздальского района с запрещенным металлоискателем искали ценные предметы археологии, чтобы продавать коллекционерам.УФСБ по Владимирской области у них изъято более 200 предметов археологического наследия.Среди них:28 крестов-тельников 16-17 века,75 медных монет 18-19 века,32 серебряные монеты 16-17 века,2 игольника 15-16 века,2 серебряных перстня,2 свинцовые пломбы,фрагмент створки энколпиона,2 монетовидные подвески,фрагменты кольчужного плетения.По оценке специалистов Института Археологии РАН, среди изъятых предметов особую ценность представляют: динарий 10-11 века, детали шумящих подвесок 10-11 века., крест с украшением из эмалевых вставок 10-12 века., 4 обломка дирхемов 9-10 века, коромысло весов для малых взвешиваний 9-12 века, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.На основании переданных результатов оперативно-розыскных действий возбуждено уголовное дело.Фото пресс-служба УФСБ по Владимирской области.