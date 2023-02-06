Во Владимирской области ФСБ пресечена деятельность нелегальных кладоискателей.
Трое жителей...
Во Владимирской области ФСБ пресечена деятельность нелегальных кладоискателей.
Трое жителей Суздальского района с запрещенным металлоискателем искали ценные предметы археологии, чтобы продавать коллекционерам.
УФСБ по Владимирской области у них изъято более 200 предметов археологического наследия.
Среди них:
28 крестов-тельников 16-17 века,
75 медных монет 18-19 века,
32 серебряные монеты 16-17 века,
2 игольника 15-16 века,
2 серебряных перстня,
2 свинцовые пломбы,
фрагмент створки энколпиона,
2 монетовидные подвески,
фрагменты кольчужного плетения.
По оценке специалистов Института Археологии РАН, среди изъятых предметов особую ценность представляют: динарий 10-11 века, детали шумящих подвесок 10-11 века., крест с украшением из эмалевых вставок 10-12 века., 4 обломка дирхемов 9-10 века, коромысло весов для малых взвешиваний 9-12 века, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.
На основании переданных результатов оперативно-розыскных действий возбуждено уголовное дело.
Фото пресс-служба УФСБ по Владимирской области.