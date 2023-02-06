Во Владимирской области пострадавших в ДТП зажало в салоне автомобиля.
Накануне в 22 часа 59 минут...
Во Владимирской области пострадавших в ДТП зажало в салоне автомобиля.
Накануне в 22 часа 59 минут поступил сигнал из Судогодского района о ДТП на трассе Владимир-Муром-Арзамас, 70 км, у деревни Колычево.
Сотрудниками МЧС проводилось деблокирование пострадавших, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалось 5 единиц техники, 12 человек личного состава.
Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.