Во Владимирской области пострадавших в ДТП зажало в салоне автомобиля. Накануне в 22 часа 59 минут...

Во Владимирской области пострадавших в ДТП зажало в салоне автомобиля.Накануне в 22 часа 59 минут поступил сигнал из Судогодского района о ДТП на трассе Владимир-Муром-Арзамас, 70 км, у деревни Колычево.Сотрудниками МЧС проводилось деблокирование пострадавших, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалось 5 единиц техники, 12 человек личного состава.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.