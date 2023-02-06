Во Владимирской области прокуратура пресекла использование неисправных машин Скорой...

Во Владимирской области прокуратура пресекла использование неисправных машин "Скорой помощи".Ковровской городской прокуратурой установлено, что «Ковровская городская станция скорой медицинской помощи» выпускала на линию автомобили скорой медицинской помощи с неисправностями, влекущими запрет на эксплуатацию.Выявлены факты подтекания масла и охлаждающей жидкости, нерабочие световые приборы, отсутствие стабилизаторов поперечной устойчивости, повреждение и износ шин, индексация неисправности антиблокировочной системы. Прокурором руководителю станции внесено представление, - сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В итоге, 3 кареты скорой медицинской помощи приведены в надлежащее состояние и выпущены на линию, 1 автомобиль временно выведен из эксплуатации в связи с необходимостью восстановительного ремонта.Руководителем учреждения усилен контроль за данным направлением работы, должностное лицо, осуществлявшее выпуск на линию автомобилей с неисправностями, привлечено к дисциплинарной ответственности, подчеркнули в надзорном ведомсте.