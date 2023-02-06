Во Владимирской области Роспотребнадзор поддержал предложение запретить вейпы. Владимирский...

Во Владимирской области Роспотребнадзор поддержал предложение запретить вейпы.Владимирский Роспотребнадзор поддержал инициативу о запрете вейпов. Разработкой законопроекта сейчас занимается комитет Госдумы по охране здоровья. Авторов беспокоит состав никотиновых жидкостей и поголовное увлечение вейпами школьников.С завтрашнего дня к кампании по оздоровлению молодежи присоединяется маркетплейс Вайлдберриз. Курительные смеси, а также сопутствующие жидкости, включая безникотиновые, купить или продать на онлайн-площадке больше будет нельзя.