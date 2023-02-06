Всех, кто обладает информацией о местонахождении гусевчанки, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке: 8-800-700-54-52 или 112.

Во Владимирской области с 4 февраля разыскивают пропавшую 30-летнюю женщину. Мария Калитова ушли из дома в Гусь-Хрустальном 2 февраля и не вернулась.Как рассказали волонтёры из «ЛизаАлерт», она была одета в фиолетово-белую куртку, светлые джинсы и белую шапку. Рост «потеряшки» - 170 см, волосы тёмные, глаза светло-зелёные.Всех, кто обладает информацией о местонахождении гусевчанки, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке: 8-800-700-54-52 или 112.