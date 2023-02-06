Людей привлекает свободный график, а также возможность работать из дома.

Во Владимирской области самой популярной стала работа на удалёнке. Портал hh.ru назвал ТОП-3 профессий в 33-ем регионе.На первом месте - помощник главного бухгалтера. Более 2700 откликов. На втором - младший специалиста по тестированию. Дистанционная работа, которую выбрали 2600 человек. Тройку замкнула должность ведущего специалиста по работе с клиентами. Ей заинтересовались 1900 владимирцев.«Людей привлекает свободный график, а также возможность работать из дома», - уточнила руководитель службы исследований сайта Мария Игнатова.Напомним, что до пандемии жители области массово выбирали вакансии продавцов, менеджеров по продажам и банковских консультантов.