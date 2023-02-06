Очевидцы в соцсетях сообщают о двух погибших. Информация уточняется.

В Судогодском районе спасатели деблокировали пострадавших в ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Владимирской области.В 22-59 5 февраля поступило сообщение о происшествии на автомагистрали «Владимир-Муром-Арзамас». У деревни Колычево произошло лобовое столкновение двух легковушек. На место аварии выезжали МЧС, скорая и ГИБДД. Всего: 5 единиц техники и 12 человек.Спасатели деблокировали пострадавших. Очевидцы в соцсетях сообщают о двух погибших. Информация уточняется.