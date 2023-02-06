Во Владимирской области стали известны цифры оказанной помощи семьям мобилизованных.
Так,...
Во Владимирской области стали известны цифры оказанной помощи семьям мобилизованных.
Так, юридическую и консультационную помощь получили 1134 человека, по данным минсоцщащиты Владимирской области.
- 891 - бесплатное и горячее питание в школах,
- 816 - психологическую помощь.
- освобождение лот платы за пребывание детей в детсадах и"продленке" получили 704 человека,
- 533 человека получили содействие в оформлении выплат,
и 226 человек получают бесплатное дополнительное образование.
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