Во Владимирской области стали известны цифры оказанной помощи семьям мобилизованных. Так,...

Во Владимирской области стали известны цифры оказанной помощи семьям мобилизованных.Так, юридическую и консультационную помощь получили 1134 человека, по данным минсоцщащиты Владимирской области.- 891 - бесплатное и горячее питание в школах,- 816 - психологическую помощь.- освобождение лот платы за пребывание детей в детсадах и"продленке" получили 704 человека,- 533 человека получили содействие в оформлении выплат,и 226 человек получают бесплатное дополнительное образование.Фото