Во Владимирской области стали известны цифры оказанной помощи семьям мобилизованных. Так,...

Во Владимирской области стали известны цифры оказанной помощи семьям мобилизованных.Так, юридическую и консультационную помощь получили 1134 человека, по данным минсоцщащиты Владимирской области.- 891 - бесплатное и горячее питание в школах,- 816 - психологическую помощь.- освобождение оплаты за пребывание детей в детсадах и "продленке" получили 704 человека,- 533 человека получили содействие в оформлении выплат,- 226 человек получают бесплатное дополнительное образование.Фото: pxfuel.com