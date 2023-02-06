Полиция завела на суздальцев уголовное дело. Подельникам грозит до 6 лет колонии.

В Суздальском районе ФСБ изъяла у черных копателей более 200 уникальных артефактов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Трое местных жителей хотели продать ценности в частные коллекции. Возраст некоторых находок составляет около тысячи лет.Для обнаружения предметов банда использовала металлоискатель. Добычей «археологов» стали 28 нательных крестов (XVI-XVII веков), 75 медных монет, 32 серебряные монеты, игольники, перстни, свинцовые пломбы, фрагмент створки энколпиона, подвески, фрагменты кольчуги и многое другое. О стоимости находок можно только догадываться.Полиция завела на суздальцев уголовное дело. Подельникам грозит до 6 лет колонии.