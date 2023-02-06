Во Владимирской области в ДТП погибли водитель и пассажир одного из автомобилей. Накануне в 22...

Во Владимирской области в ДТП погибли водитель и пассажир одного из автомобилей.Накануне в 22 часа 59 минут поступил сигнал из Судогодского района о ДТП на трассе Владимир-Муром-Арзамас, 70 км, у деревни Колычево.Произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Водитель и пассажирка одного из них погибли, травмы получил водитель второго авто.Сотрудниками МЧС проводилось деблокирование пострадавших, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалось 5 единиц техники, 12 человек личного состава.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.