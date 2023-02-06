Во Владимирском регионе завершился Чемпионат МВД по самозащите без оружия и боевому САМБО. Состязания среди полицейских и студентов вузов проходили в Суздале на базе местной арены. В
<a href="https://33live.ru/novosti/06-02-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-zavershilsya-chempionat-mvd-po-samozashhite-bez-oruzhiya-i-boevomu-sambo.html" target="_blank">Во Владимирской области завершился Чемпионат МВД по самозащите без оружия и боевому САМБО</a> - Во Владимирском регионе завершился Чемпионат МВД по самозащите без оружия и боевому САМБО. Состязания среди полицейских и студентов вузов проходили в Суздале на базе местной арены. В
[url=https://33live.ru/novosti/06-02-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-zavershilsya-chempionat-mvd-po-samozashhite-bez-oruzhiya-i-boevomu-sambo.html]Во Владимирской области завершился Чемпионат МВД по самозащите без оружия и боевому САМБО[/url] - Во Владимирском регионе завершился Чемпионат МВД по самозащите без оружия и боевому САМБО. Состязания среди полицейских и студентов вузов проходили в Суздале на базе местной арены. В