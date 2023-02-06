Во Владимирском регионе завершился Чемпионат МВД по самозащите без оружия и боевому САМБО. Состязания среди полицейских и студентов вузов проходили в Суздале на базе местной арены. В

Во Владимирском регионе завершился Чемпионат МВД по самозащите без оружия и боевому САМБО. Состязания среди полицейских и студентов вузов проходили в Суздале на базе местной арены. В течение нескольких дней за статус сильнейших бились сотрудники органов внутренних дел из более 50 регионов страны. Поучаствовали также и представители ведомственных образовательных организаций. Среди них больше 35 мастеров