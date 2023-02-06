Во Владимирской области женщина обналичила материнский капитал, перепродавая свое...
Во Владимирской области женщина обналичила материнский капитал, перепродавая свое жилье.
Прокуратурой города Владимира установлено, что местная жительница воспользовалась материнским капиталом через цепочку купли-продажи жилья своим же родственникам.
В минувшем октябре она обратилась в ПФР с просьбой направить ее маткапитал на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение комнаты. Которая была куплена в общую долевую собственность ее самой и её двоих дочерей. Почти 700 тыс рублей были ей перечислены.
Теперь выяснено, что комната была куплена ещё в 2018 году. А в 2022-м была продана своему брату, а тот через 27 дней продал его гражданскому супругу женщины. У которого она и, якобы, выкупила комнату на деньги маткапитала. И все это время семья продолжила жить в этой комнате. То есть, жилищные условия за счет маткапитала фактически не были улучшены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Сейчас, с подачи надзорного ведомства, СУ УМВД России по г.Владимиру возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат в крупном размере".
Расследование - на контроле прокуратуры Владимира.
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