Во Владимирской области женщина обналичила материнский капитал, перепродавая свое...

Во Владимирской области женщина обналичила материнский капитал, перепродавая свое жилье.Прокуратурой города Владимира установлено, что местная жительница воспользовалась материнским капиталом через цепочку купли-продажи жилья своим же родственникам.В минувшем октябре она обратилась в ПФР с просьбой направить ее маткапитал на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение комнаты. Которая была куплена в общую долевую собственность ее самой и её двоих дочерей. Почти 700 тыс рублей были ей перечислены.Теперь выяснено, что комната была куплена ещё в 2018 году. А в 2022-м была продана своему брату, а тот через 27 дней продал его гражданскому супругу женщины. У которого она и, якобы, выкупила комнату на деньги маткапитала. И все это время семья продолжила жить в этой комнате. То есть, жилищные условия за счет маткапитала фактически не были улучшены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Сейчас, с подачи надзорного ведомства, СУ УМВД России по г.Владимиру возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат в крупном размере".Расследование - на контроле прокуратуры Владимира.Фото https://www.pxfuel.com/en