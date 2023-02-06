Ксения Собчак призналась поклонникам в своих экспериментах.

Ксения Собчак призналась поклонникам в своих экспериментах.41-летняяведущая, журналист и автор собственного шоу на ютуб Ксения Собчак любитнеобычные эксперименты. Для своих развлечений она выбирает разные телесныепрактики, упражнения для ума, ну и, конечно же, разные кулинарные новинки.Теперь, когда стояние на гвоздях уже ушло в массы, Собчак нашла себе новыйспособ пощекотать нервы.ТелеведущаяКсения Собчак решила поучаствовать в звездном гастрономическом соревновании. Позаявлению звезды, все ее конкурентки отдыхают, ведь на Алтае она попробоваладва роскошных блюда. Ради них парочка животных отдала ценнейшие части своеготела."На Алтае яела яйца марала и закусывала губой лося. Не хотела об этом говорить, но слышуслово рейтинг и хочу победить!" – написала Ксения Собчак у себя в блоге. Онадобавила, что официант не решился рекомендовать эти блюда.Давно известно,что эти части животных богаты полезными микроэлементами и белками. Пройдяпервичную брезгливость, можно по-настоящему распробовать вкус необычных блюд.Не все поклонники поддержали такой выбор Ксении Собчак. Некоторые подписчики еесоциальных сетей вообще посчитали, что женщина сошла с ума, взяв в меню чужиеяйца и губы.