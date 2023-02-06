Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции.

Мощное землетрясение в ночь на понедельник произошло в Турции. Его магнитуда составила 7,7.По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 26 километрах от города Газиантеп. Очаг залегал на глубине 10 километров.Также подземные толчки ощущались в Диярбакыре, Адане, Кайсери и Хатае.Стоит отметить, что это крайне мощное землетрясение. Вообще сильнейшим на планете считается Великое чилийское землетрясение с магнитудой в 9,1. Не исключено, что последствия турецких подземных толчков будут исключительно разрушительными.