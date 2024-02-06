Об этом рассказали в телеграм-канале мэрии Владимира.

678 обращений поступило от владимирцев в систему Платформы обратной связи. Об этом рассказали в телеграм-канале мэрии Владимира.Основными темами для жалоб стали автомобильные дороги (321 обращение), содержание дворов (83), обслуживание многоквартирных домов (46) и общественный транспорт (20).Платформа обратной связи (ПОС) помогает гражданам поддерживать связь с государственными ведомствами и органами местного самоуправления. Кроме того, жители Владимирской области могут благодаря платформе участвовать в голосованиях и обсуждениях.После обращения ведомства обязаны дать ответ в течение 30 дней, но некоторые вопросы решаются в течение десяти. Воспользоваться ПОС можно на Госуслугах или в мэрии Владимира в ВКонтакте.