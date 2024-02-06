Об этом рассказали сотрудники региональной прокуратуры.

Александровец незаконно хранил огнестрельное оружие и взрывное устройство. Об этом рассказали сотрудники региональной прокуратуры.Так, уголовное дело расследовалось при сопровождении МВД и ФСБ. Установлено, что летом 2022 года мужчина купил у своего знакомого изготовленное из сигнального пистолета огнестрельное оружие девятимиллиметрового калибра. К нему он также приобрёл 45 патронов.Кроме того, осенью того же года обвиняемый раздобыл для себя гранату Ф-1 и взрыватель УЗРГМ-2. В совокупности это всё считается, как взрывное устройство. Всё оружие он хранил в сейфе по месту работы.Мужчина признал свою вину в полном объёме, уголовное дело направлено в Александровский районный суд.