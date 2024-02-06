Что принесет во Владимирскую область надвигающийся североатлантический циклон «Ольга»?
«… Скажется...
Что принесет во Владимирскую область надвигающийся североатлантический циклон «Ольга»?
«… Скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени «Ольга», из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров. Выпадет до 9-12 миллиметров осадков или около четверти от месячной нормы», - рассказал москвичам специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. До Владимирской области всё это тоже должно дойти, но с временным «опозданием».
А далее владимирцев ждет резкое похолодание, о котором мы сообщали ранее. И снегопады, по прогнозам специалистов, не отступят до четверга (9 февраля).
Завтра же (7 февраля) во Владимире (и в регионе) утром ожидается -15°C.
Днём прогнозируется -9… 11°C. К ночи температура в регионе опустится до -15…17°C.
Атмосферное давление — 737 мм ртутного столба. Ветер — западный, 2-4 м/сек.
Спокойное магнитное поле.
Это интересно!
Евгений Тишковец предполагает, что возможно «будет побит рекорд этого дня (7 февраля) 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра...»
Народный прогноз погоды на 7 февраля:
«Звезды мерцают – к морозу и снегопадам»;
«Слышен щебет синиц за окном – к морозам»;
«Кошка во время сна мордочку лапкой закрывает – к холодам»;
«Каков Григорий с утра до полудня – такова будет первая половина следующей зимы, а с полудня до вечера – вторая половина будущей зимы».
Фото: freepik.com