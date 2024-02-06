Что принесет во Владимирскую область надвигающийся североатлантический циклон «Ольга»? «… Скажется...

Что принесет во Владимирскую область надвигающийся североатлантический циклон «Ольга»?«… Скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени «Ольга», из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров. Выпадет до 9-12 миллиметров осадков или около четверти от месячной нормы», - рассказал москвичам специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. До Владимирской области всё это тоже должно дойти, но с временным «опозданием».А далее владимирцев ждет резкое похолодание, о котором мы сообщали ранее. И снегопады, по прогнозам специалистов, не отступят до четверга (9 февраля).Завтра же (7 февраля) во Владимире (и в регионе) утром ожидается -15°C.Днём прогнозируется -9… 11°C. К ночи температура в регионе опустится до -15…17°C.Атмосферное давление — 737 мм ртутного столба. Ветер — западный, 2-4 м/сек.Спокойное магнитное поле.Это интересно!Евгений Тишковец предполагает, что возможно «будет побит рекорд этого дня (7 февраля) 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра...»Народный прогноз погоды на 7 февраля:«Звезды мерцают – к морозу и снегопадам»;«Слышен щебет синиц за окном – к морозам»;«Кошка во время сна мордочку лапкой закрывает – к холодам»;«Каков Григорий с утра до полудня – такова будет первая половина следующей зимы, а с полудня до вечера – вторая половина будущей зимы».Фото: freepik.com