Для обновления автобусного парка города Владимира из резервного фонда выделено более 330 млн...

Для обновления автобусного парка города Владимира из резервного фонда выделено более 330 млн рублей.Для обновления муниципального автобусного парка города Владимира из резервного фонда Правительства региона выделено более 330 млн рублей.Если быть еще точнее, то на приобретение новых автобусов дополнительно направлено 336,6 млн рублей.Закупку 20 машин будет осуществлять муниципалитет.«Потребность в новых автобусах обусловлена не только необходимостью замены изношенного подвижного состава, но и увеличением протяжённости маршрутов общественного транспорта...» - информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Фото: Архив ГТРК «Владимир»