Акция пройдет в девятый раз.

Акция пройдет в девятый раз.В 2024 году в рамках выборов президента России в Москве вновь пройдет акция программы "Миллион призов" – #ВыбираемВместе2024. Бизнес предложил предоставить дополнительные призы для молодежи, старшего поколения и тех, кто голосует электронно впервые, рассказал в ходе пресс-конференции президентом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.Он напомнил, что на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года онлайн проголосовали 82% избирателей. Дистанционный формат завоевал доверие активной части горожан, констатировал Платонов.Президент МТПП отметил, что все голосующие онлайн впервые, но не попавшие в список победителей, получат гарантированный приз – тысячу баллов. Один балл равен одному рублю. Избирателям в возрасте до 25 лет включительно дополнительно предоставят 500 баллов на подписки онлайн-сервисов – партнеров акции.Москвичи в возрасте 60 лет и старше, которые проголосуют дистанционно на выборах президента, получат скидки в размере 1000 призовых баллов. Их можно потратить на покупки в аптеках, рассказал депутат Госдумы Евгений Нифантьев.Розыгрыш призов пройдет с 16 по 18 марта на с помощью генератора случайных чисел. Будет разыграно более 3,5 миллиона призов.Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.