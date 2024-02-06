Об этом рассказали в телеграм-канале регионального Правительства.

До 15 февраля во Владимирской области к замене готовятся 552 лифта. Об этом рассказали в телеграм-канале регионального Правительства.Так, к обновлению готовятся те подъезды, в которых лифты работают более 25 лет. Как рассказали в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов, 262 подъемника из вышеназванного числа находятся в тех домах, в которых копятся взносы на капитальный ремонт, остальные 290 – в тех, в которых жильцы самостоятельно переводят деньги на специальные счета.