Добровольцы из Владимирской области отправились в зону СВО В зону специальной военной операции...

Добровольцы из Владимирской области отправились в зону СВОВ зону специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев из нашего региона. Они подписали контракты с Министерством обороны.Торжественная отправка прошла в Доме культуры молодежи во Владимире.Будущих военнослужащих ждет обучение, потом они отправятся на передовую. Проводить бойцов пришли их близкие и друзья, а также представители Законодательного собрания, духовенства, ветераны боевых действий. Контрактникам вручили подарки.Айтуган Текегалиев, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Купил шерстяные носки, термосы, фонарики, пауэр-банки. Мы будем рассматривать широкий спектр поддержки семьям военнослужащих и участников СВО.Виктор, доброволец, г.Лакинск:- Это осознанный выбор, я где-то в районе года думал, осмысливал, подготавливался. Проходил курсы здесь небольшие, в Рокот ездил. Долг, честь.. Всегда это в русских войсках было, с древних времен. У нас это в крови.