Об этом сообщается в официальном телеграм-канале мэрии Владимира.

Ещё 20 контрактников из Владимирской области отправились в зону специальной военной операции. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале мэрии Владимира.«Сегодня мы не воюем против украинского народа, сегодня мы воюем против нацизма», – напутствовал солдат Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области.Вначале наши бойцы отправятся в специальные подготовительные центры. После учений мужчины поедут в зону проведения военных действий.