Об этом сообщается в официальном телеграм-канале мэрии Владимира.
Ещё 20 контрактников из Владимирской области отправились в зону специальной военной операции. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале мэрии Владимира.
«Сегодня мы не воюем против украинского народа, сегодня мы воюем против нацизма», – напутствовал солдат Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области.
Вначале наши бойцы отправятся в специальные подготовительные центры. После учений мужчины поедут в зону проведения военных действий.