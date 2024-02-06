Герой контрактник: во Владимире прошла торжественная отправка добровольцев в зону СВО Во...

"Герой контрактник": во Владимире прошла торжественная отправка добровольцев в зону СВОВо Владимире 5 февраля прошла очередная торжественная отправка добровольцев в зону специальной военной операции.Жители региона, в основном мужчины, конечно, - выбирают службу по контракту. В области действуют несколько пунктов отбора.Как устроен механизм, и какой совет новичкам дают те, кто уже побывал "за ленточкой"? - расскажет Федор Лалакин.Отбор на службу по контракту в центре на 1-ой Пионерской начинается с небольшого анкетирования. Далее - беседа с инструктором и медкомиссия.Весь процесс занимает около часа. Если все в порядке, добровольцам предлагают выбрать удобную дату отправки. Обычно на сборы остается неделя.Инструктор пункта отбора:- Кто-то просто идет, кто-то исключительно, допустим, денежку подзаработать, у кого-то патриотизм играет, даже с высокими зарплатами люди бывают приходят, увольняются с работы и идут, им как бы эта заработная плата не нужна по сути, ну, как они все говорят.В учебке "новобранцам" предстоит пройти курс молодого бойца, огневую и военно-тактическую подготовку, вспомнить навыки оказания медицинской помощи.Леонид вернулся из зоны СВО. Туда отправился по зову сердца. И родины.Леонид:- Я захотел поехать, долг Родине отдать, так сказать, помочь, на благо Родины и поехал, подписал контракт, уехал в Москву, буквально месяц подготовки, чуть больше, и поехал за ленточку - туда.Леонид говорит, важна уверенность в себе. И понимание серьезности шага. Такие решения нужно принимать с холодной головой. Сослуживцы стали для бойца практически второй семьей.Леонид:- Тоже знали, чего, куда они идут. Все парни очень хорошие, то есть мы сплочились, как одна семья были, как уехало нас 22 человека, так мы и вернулись, сдружились все, все хорошо.Присоединиться к своим, подать заявку на службу можно через личный кабинет на сайте Минобороны, через портал госуслуг, военный комиссариат или в пункте отбораФедор Лалакин, Александр Чунаев, "Вести-Владимир"