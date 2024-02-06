Новая группа Владимирских добровольцев отправилась на контракт в учебные подразделения Министерства Обороны Российской Федерации.

Жители Владимирской области отправляются в учебные части по контракту для подготовки к отправке в зоны боевых действий.Со слов одного из добровольцев служба в армии – долг каждого мужчины. Российские граждане потомки победителей, тех людей, что проложили собой путь до Берлина, а сейчас необходимо вновь защищать Родину. Поступая на контрактную службу доброволец хочет стать хорошим примером для своих детей.Другой доброволец также сделал свой выбор осознанно. С его слов он долгое время думал, проходил курсы и готовился. Теперь он в учебной части. Как считает доброволец, врагов слишком много, а у России остались лишь патриоты, чьей обязанностью является встать на защиту Родины.