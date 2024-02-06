Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

Губернатор поручил проконтролировать работу маршрута №139 «Владимир – Вяткино». Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.Реакция главы региона последовала после жалоб жителей населённого пункта. По их словам, в работе автобусного маршрута были нарушения.Как сообщил губернатор, на данный момент идёт смена перевозчика. С 5 февраля этот маршрут забрала компания ООО «СпецТранс». Александр Авдеев поручил организовать допконтроль за деятельностью, а также приехать в Судогодский район для встречи с инициаторами.