Erid: 4CQwVszH9pWvodSS2qu Исследование МегаФона: Продажи товаров для умного дома выросли на 90% за...

Erid: 4CQwVszH9pWvodSS2quИсследование МегаФона: Продажи товаров для умного дома выросли на 90% за годВ 2023 году спрос на товары для умного дома в объединённой розничной сети МегаФона и Yota увеличился на 90%. Заметно выросла популярность умных колонок, продажи которых за год поднялись более чем в два раза. Растет интерес и к сопутствующей бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона.В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у россиян в прошлом году пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли на 52% и 88% соответственно в натуральном выражении. У владимирцев в прошлом году также наибольшим спросом пользовались датчики движения, температуры и влажности – рост продаж этих устройств увеличился в 16 раз.Одна из наиболее динамично растущих групп товаров — умные колонки, чьи продажи в 2023 году выросли в два раза. Вслед за ними жители Владимира и области стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок смарт-чайников увеличилось в 4 раза год к году.В 2023 году активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Новосибирской области. При этом в столичном регионе спрос на такие товары за прошедший год увеличился в полтора раза. В Центральном Федеральном округе жители Владимирской области входят в пятерку самых активных покупателей «умной техники» для дома.«Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами. В 2023 году спрос на умные колонки подстегнуло как расширение их ассортимента, так и различные промо-активности производителей», — отмечает директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.Реклама. ПАО «МЕГАФОН»Фото: R ARCHITECTURE on Unsplash