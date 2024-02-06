Из Владимирской области вывозилась подкарантинная продукция: бревна и пиломатериалы хвойных пород...

Из Владимирской области вывозилась подкарантинная продукция: бревна и пиломатериалы хвойных пород древесины.Хозяйствующим субъектам нашего региона объявлены предостережения за нарушения при перевозках лесоматериалов.Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:«В январе 2024 года должностными лицами Управления были проведены контрольно-надзорные мероприятия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства в области карантина растений в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Владимирской области по лесозаготовкам, деревопереработкам, поставкам и перевозкам древесины и продукции ее переработки...»В итоге было установлено, что ряд хозяйствующих субъектов вывозили подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска – балансы, бревна для распиловки и строгания, пиломатериалы хвойных пород древесины (общим объемом 2304 куб.м) с пунктов отправления Александровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Кольчугинского и Муромского районов, расположенных в карантинных фитосанитарных зонах Владимирской области.Куда вывозилась продукция? В другие регионы страны - в Краснодарский край, Московскую, Ростовскую, Ивановскую, Нижегородскую области без карантинных сертификатов, с нарушением обязательных требований, установленных статьей 21 Федерального закона «О карантине растений».Важно:Приказом Управления Россельхознадзора на территории Владимирской области введен карантинный фитосанитарный режим и установлены карантинные фитосанитарные зоны по карантинным вредителям леса и лесоматериалов рода Monochamus.Как итог: объявлено 18 предостережений.Фото: freepik.com