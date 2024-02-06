Создание северного дублера проспекта Ленина. Что это – нереализуемый проект или перспектива ближайших лет? Появление нового шоссе от Лыбедской магистрали далее на запад с выходом на

Создание северного дублера проспекта Ленина. Что это – нереализуемый проект или перспектива ближайших лет? Появление нового шоссе от Лыбедской магистрали далее на запад с выходом на Пекинку, пожалуй, во многом способно решить проблему пробок владимирских пробок. Например, для этих целей можно использовать Стрелецкую улицу либо систему оврагов неподалеку. Так возможно ли создание северного дублера проспекта