«Судогодец» стал победителем всероссийского турнира «Золотая Шайба», объединив 6 команд из четырёх областей.

«Золотая Шайба» появилась в конце 1964 года. С 1965 соревнования проходили только в одном возрастном диапазоне, со временем категорий стало больше. В этом же году были проведены первые соревнования. В первом турнире, который состоялся в зимнем сезоне 1964—1965 годов, приняли участие 57 команд. Основателем турнира и председателем клуба «Золотая шайба» был знаменитый Анатолий Тарасов, тренер одной из команд.Первый финальный турнир прошёл в Москве в 1965 году. Победителем первой «Золотой Шайбы» стала команда «Шайба» из Москвы. Второе место заняли игроки команды «Ангара», а бронзовые медали были вручены команде «Восход» из Свердловска. В этом году победила команда «Судогодец», показав отличный результат и получив золото.