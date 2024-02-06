Зимой за работой УК и ТСЖ следят особенно тщательно. Их нерасторопность может привести к трагическим последствиям.

Зимой за работой УК и ТСЖ следят особенно тщательно. Их нерасторопность может привести к трагическим последствиям.«Качели» виноваты?Утро 30 января едва не стало последним для жительницы областного центра. Буквально в нескольких сантиметрах от женщины с высоты упала огромная глыба льда и врезалась в землю. Через пару секунд рядом рухнуло ещё несколько осколков. Инцидент случился возле дома № 13 на ул. Разина. Произошедшее попало на камеру очевидца и быстро разлетелось по социальным сетям.Как уточнили в мэрии, накануне ЧП сотрудники управляющей компании, в чьём ведении находится дом, выезжали на место – по их словам, крыша была чистой. Скорее всего, наледь образовалась в результате «температурных качелей», поскольку в конце месяца после сильных холодов внезапно наступила оттепель.Своими глазамиЧерез несколько дней после инцидента представители администрации г. Владимира вместе с журналистами устроили рейд по крышам. Конечно, на кровлю чиновники не полезли: насколько качественно проходит уборка, наблюдали с земли.Первый адрес – трёхэтажка на ул. Лермонтова. Там рабочие на вышке бойко орудовали инструментами, очищая крышу от снега и сосулек. Как и положено, прилегающую к дому территорию огородили.– У нас в штате есть три бригады с вышками, восемь альпинистов. Этого вполне хватает, чтобы следить за состоянием 61 дома, которые находятся под нашим управлением, – заявил директор УК Александр Лысов.На втором объекте проверки – на ул. Фейгина – ситуация оказалась не такой радужной: с крыши многоэтажной постройки свисали ледяные пики.Чиновники нарушение зафиксировали и обещали вызвать ответственного представителя управкомпании, чтобы составить протокол.К слову, за январь составили уже 12 административок, а за зиму – около 30.Однако не все замечания превращают в штрафы. Если ответственные лица вовремя устранят нарушения, то платить им ничего не придётся.До библиотеки не дошлиЕсли в этом году жительница Владимира отделалась испугом, то в 2023-м из-за схода снега пострадала двухлетняя девочка. 5 марта в с. Ополье Юрьев-Польского района мама с ребёнком направлялись к бабушке в библиотеку. Путь их проходил мимо детского сада, с крыши которого и рухнула наледь. В итоге малышка получила черепно-мозговую травму.Спустя два дня в Гусь-Хрустальном тяжести снега не выдержала кровля веранды в детском саду. В тот момент там гуляли пять дошколят. Тогда пострадала одна из девочек: она не успела убежать с опасного места и получила перелом носа.– В случае серьёзного травмирования или гибели человека из-за несвоевременной уборки кровли к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекают собственников домов, сотрудников управляющих компаний, лиц, выполняющих административно-хозяйственные функции, и руководителей организаций и учреждений, – прокомментировала помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Мария Серова.Мнение экспертаГлавный специалист КУВО «Владобладмтехнадзор» по Владимирской области Сергей Матвеев:– Зимой часто возникают ситуации, когда юрлица, индивидуальные предприниматели, собственники и арендаторы нежилых зданий ненадлежащим образом очищают крыши от снега, наледи и сосулек. Прежде всего речь идёт об учреждениях образования, торговли, административных зданиях и других местах массового посещения.Кровли многоквартирных домов, козырьки и карнизы должны очищать управляющие компании или ТСЖ. Причём делать это должны «немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения». Ну а за частное жильё отвечают сами собственники.Нарушение такого рода чревато административным штрафом: для граждан – от восьмисот до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц – от трёх до двадцати тысяч рублей, для юрлиц – от 10 тысяч до 50 тысяч.