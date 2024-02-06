Личная ответственность за будущее страны: о чем рассказали студентам ВлГУ представители...
"Личная ответственность за будущее страны": о чем рассказали студентам ВлГУ представители избиркома?
О личной ответственности за будущее страны говорили сегодня на встрече во Владимирском госуниверситете.
К открытому диалогу студентов пригласили представители областной избирательной комиссии. Они рассказали, как формируются избирательные комиссии, как обрабатываются бюллетени, и как проходит дистанционное электронное голосование.
Избирательная кампания выходит на финишную прямую. В выборах Президента Российской Федерации во Владимирской области примут участие более миллиона избирателей. Некоторые из них проживают в области, но прописаны в других регионах. На этот случай предусмотрен особый алгоритм голосования.
Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:
- Удобный вариант, на мой взгляд, подать заявление в рамках мобильного избирателя. Вы это можете сделать либо через Госуслуги, либо обратившись в территориальный избирательный участок на комиссию в многофункциональный центр, либо накануне голосования, за 10 дней до голосования можете обратиться в ближайшую участковую избирательную комиссию, и там подать это заявление.
Со студентами встретились общественные и политические деятели, омбудсмены. По их словам, сейчас особенно важно проинформировать каждого. Многие пойдут голосовать впервые. Многие впервые станут наблюдателями. Участие - вот, что важно.
Людмила Романова, уполномоченная по правам человека во Владимирской области:
- Как никогда важно сегодня молодежи доказать и показать, что они должны прийти на избирательные участки, что у них есть право голоса, право выбора, и они могут решать государственные вопросы.