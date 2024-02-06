Личная ответственность за будущее страны: о чем рассказали студентам ВлГУ представители...

"Личная ответственность за будущее страны": о чем рассказали студентам ВлГУ представители избиркома?О личной ответственности за будущее страны говорили сегодня на встрече во Владимирском госуниверситете.К открытому диалогу студентов пригласили представители областной избирательной комиссии. Они рассказали, как формируются избирательные комиссии, как обрабатываются бюллетени, и как проходит дистанционное электронное голосование.Избирательная кампания выходит на финишную прямую. В выборах Президента Российской Федерации во Владимирской области примут участие более миллиона избирателей. Некоторые из них проживают в области, но прописаны в других регионах. На этот случай предусмотрен особый алгоритм голосования.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Удобный вариант, на мой взгляд, подать заявление в рамках мобильного избирателя. Вы это можете сделать либо через Госуслуги, либо обратившись в территориальный избирательный участок на комиссию в многофункциональный центр, либо накануне голосования, за 10 дней до голосования можете обратиться в ближайшую участковую избирательную комиссию, и там подать это заявление.Со студентами встретились общественные и политические деятели, омбудсмены. По их словам, сейчас особенно важно проинформировать каждого. Многие пойдут голосовать впервые. Многие впервые станут наблюдателями. Участие - вот, что важно.Людмила Романова, уполномоченная по правам человека во Владимирской области:- Как никогда важно сегодня молодежи доказать и показать, что они должны прийти на избирательные участки, что у них есть право голоса, право выбора, и они могут решать государственные вопросы.