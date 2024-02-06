Липовый мастер присвоил деньги жителя Владимирской области за невыполненный ремонт. Следователем...

"Липовый" мастер присвоил деньги жителя Владимирской области за невыполненный ремонт.Следователем следственного отдела МО МВД России «Ковровский» установлено, что на одном из интернет-сайтов 42-летний обвиняемый разместил объявление об оказании услуг по ремонту и строительству помещений.Житель Коврова связался с «мастером» и договорился с ним о выполнении строительно-монтажных и окрасочных работ на расположенном в Ковровском районе объекте. Фигурант даже направил своему заказчику по электронной почте договор и получил по нему предоплату в сумме 39 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимиркой области.За работы фигурант так и не взялся, на звонки и письма не отвечал. Сотрудники полиции выяснили его местонахождение и то, что ранее был судим за совершение аналогичных преступлений.Свою вину житель Нижегородской области признал, дело передано в суд.Фото: Pavel Untilov on Unsplash