Информация об этом появилась в телеграм-канале администрации.

Мэрия Владимира просит автовладельцев убрать машины с улиц города. Информация об этом появилась в телеграм-канале администрации.Уборка снега будет производиться с 20:00 сегодняшнего дня до 7:00 завтрашнего. Так, чтобы не мешать работе спецтехники, транспорт необходимо убрать со следующих улиц:Ул. Совхозная;Ул. 3-я Кольцевая;Ул. Федосеева;Ул. Семашко;Ул. Мира, от ул. Батурина до ул. Почаевская и обратно;Быковский проезд;Лыбедская Магистраль (в т.ч. внутреннее кольцо);ДТЮ.