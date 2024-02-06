Информация об этом появилась в телеграм-канале администрации.
Мэрия Владимира просит автовладельцев убрать машины с улиц города. Информация об этом появилась в телеграм-канале администрации.
Уборка снега будет производиться с 20:00 сегодняшнего дня до 7:00 завтрашнего. Так, чтобы не мешать работе спецтехники, транспорт необходимо убрать со следующих улиц:
Ул. Совхозная;
Ул. 3-я Кольцевая;
Ул. Федосеева;
Ул. Семашко;
Ул. Мира, от ул. Батурина до ул. Почаевская и обратно;
Быковский проезд;
Лыбедская Магистраль (в т.ч. внутреннее кольцо);
ДТЮ.