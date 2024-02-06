«Может договоримся?»: в Гусь-Хрустальном у автоледи не получилось дать взятку инспектору ДПС В...

«Может договоримся?»: в Гусь-Хрустальном у автоледи не получилось дать взятку инспектору ДПСВ Гусь-Хрустальном инспекторы ДПС остановили автоледи с признаками алкогольного опьянения и возбудили против нее уголовное дело.Женщина не просто отказалась от медицинского освидетельствования, но и попыталась откупиться от полицейских, красноречиво положив на сиденье патрульного автомобиля пятьдесят тысяч рублей.За покушение на дачу взятки 28-ми-летней даме грозит до восьми лет лишения свободы.Любопытно, что только в январе инспекторы региона вытащили из-за руля около четырехсот нетрезвых автолюбителей. А за прошлый год впервые или повторно за пьяное вождение были наказаны свыше пяти тысяч жителей области.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области