44-летнего таксиста из Мурома обвиняют в краже денег у клиентов.

44-летнего таксиста из Мурома обвиняют в краже денег у клиентов. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что в январе 2024 года мужчина привёз продукты нетрезвой 63-летней жительнице. Женщина была недовольна купленным таксистом алкоголем и пригласила водителя в дом, чтобы тот сам посмотрел, какое спиртное следует приобрести. Мужчина приметил в жилище кошелёк и незаметно вытащил из него около 8 тыс. рублей.Ещё одной потерпевшей стала 70-летняя пассажирка. В дороге клиентка захотела пересесть на заднее сиденье, но пока переходила, обронила кошелёк. Водитель сразу же выудил из него свыше 7 тыс. рублей, а затем передал кошелёк даме.Таксиста задержали, и на допросе он во всём сознался и возместил нанесённый ущерб. В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде.