Во Владимирской области передвижные комплексы фотовидеофиксации на неделю переставят. Всего камер 18, сообщили в пресс-службе Владупрадор. До 11 февраля адреса будут следующие: – а/д М-7
Во Владимирской области передвижные комплексы фотовидеофиксации на неделю переставят. Всего камер 18, сообщили в пресс-службе Владупрадор. До 11 февраля адреса будут следующие: – а/д М-7 «Волга» 113 км; – а/д М-7 «Волга» 245 км; – а/д М-7 «Волга» 283 км; – а/д М-7 «Волга» 294 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км; – а/д