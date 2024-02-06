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<a href="https://33live.ru/novosti/06-02-2024-na-dorogax-vladimirskoj-oblasti-18-peredvizhnyx-kamer-perestavyat-na-nedelyu.html" target="_blank">На дорогах Владимирской области 18 передвижных камер переставят на неделю</a> - Во Владимирской области передвижные комплексы фотовидеофиксации на неделю переставят. Всего камер 18, сообщили в пресс-службе Владупрадор. До 11 февраля адреса будут следующие: – а/д М-7