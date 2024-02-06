Накормим всех: стали известны результаты подготовки к посевной во Владимирской области Все...

"Накормим всех": стали известны результаты подготовки к посевной во Владимирской областиВсе заготовленные к посевной семена яровых проверены - в регионе их в этом сезоне более 11,5 тысяч тонн. Из них кондиционными признаны 84 процента, сообщают в региональном Россельхозцентре.Качество сортовых семян включает в себя определенные чистоту, всхожесть, энергию прорастания, жизнеспособность.В ведомстве отмечают, в целях совершенствования областной системы семеноводства, продолжается сертификация семеноводческих хозяйств. На сегодня во Владимирской области их два. В Юрьев-Польском и Меленковском районах.