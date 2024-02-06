Полицейские обнаружили наполненные марихуаной полимерные пакеты, банки и даже коробки у 48-летнего жителя Ковровского района. Злоумышленник прятал их по всему участку и в расположенных на

Полицейские обнаружили наполненные марихуаной полимерные пакеты, банки и даже коробки у 48-летнего жителя Ковровского района. Злоумышленник прятал их по всему участку и в расположенных на нем строениях. Обвиняемый изготавливал наркотик из листьев конопли с мая 2023 года. Растение он выращивал в теплице. Как уточнили в прокуратуре, сбыт ковровчанина не интересовал, все производилось для личного пользования.