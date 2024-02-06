Народные приметы на 7 февраля. Почему в Григорьев день нужно обязательно присмотреться к своей...

Народные приметы на 7 февраля. Почему в Григорьев день нужно обязательно присмотреться к своей кошке?В среду, 7 февраля 2024 года, православная церковь вспоминает Григория Богослова. Или, как его называли в народе, Григорий-весноуказатель.Святитель жил в IV веке, родом был из Каппадокии (регион современной Турции). Учиться отправился в Афины, а по возвращению на родину, принял священнический сан. Григорий Богослов написал множество трудов, в который утверждал свою веру.В Григорьев день у славян было принято решать финансовые вопросы и заключать сделки. Проводили в эту дату и денежные ритуалы: заговаривали на удачу кусок сахара и носили в кармане весь день.Что можно и нельзя делать в Григорьев день?- Не делайте комплименты незамужним девушкам, таким образом вы можете их сглазить.- Мужчины, в этот день обязательно придите домой не с пустыми руками, чтобы не жить потом впроголодь. Несите в семью хлеб и соль.- Не рекомендуется плевать на дорогу и себе под ноги – пути не будет.- В этот день важно следить за своими словами, поскольку все сказанное сбывается.Приметы погоды на 7 февраля:- Если синицы запели, ожидайте сильных морозов в феврале.- Если кошка во время сна закрывает мордочку, это говорит о похолодании, а если спит животиком вверх, то о потеплении.- Весна будет ранней, если в Григорьев день идет снег, а если 7 февраля выдалась солнечная погода – лето наступит поздно.Фото: freepik.com