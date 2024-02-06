Труп 90-летней женщины больше года пролежал в малосемейке Владимира. Страшную находку обнаружили полицейские в доме №24 на улице Соколова-Соколенка. По словам соседей, пенсионерка проживала

Труп 90-летней женщины больше года пролежал в малосемейке Владимира. Страшную находку обнаружили полицейские в доме №24 на улице Соколова-Соколенка. По словам соседей, пенсионерка проживала на 8 этаже. Мы нашли квартиру, в которой случилось несчастье. Дверь была опечатана. Евгений Павлов, корреспондент 6 канала Видно, что врезной замок вырван. Дверь немного шатается. Ее можно подергать. Есть наружный