ВТБ представил серию обновлений сервиса онлайн-бухгалтерии для упрощения работы предпринимателей.

ВТБ представил серию обновлений сервиса онлайн-бухгалтерии для упрощения работы предпринимателей. Сервис «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса» теперь доступен в интернет-банке и позволяет вести полноценный бухгалтерский и кадровый учет без установки дополнительных программ.С помощью сервиса предприниматели смогут рассчитывать и вовремя оплачивать все обязательные налоги и сборы, формировать и отправлять в ФНС налоговые декларации и вести кадровый учет прямо в интернет-банке для бизнеса. Вся отчетность по компании и сотрудникам теперь хранится в личном кабинете. С активной подпиской на сервис клиент может скачать любой налоговый отчет или документы по компании и сотрудникам из архива. Клиентам также доступно восстановление бухгалтерского учета, консультации со специалистами по снижению налоговых платежей и другим вопросам. Сервис может служить полноценной альтернативой бухгалтеру или помочь ему решать дополнительные задачи.«ВТБ помогает предпринимателям оптимизировать рутинные процессы, активно развивая экосистему нефинансовых сервисов для бизнеса. Мы провели масштабную работу по обновлению собственного решения для ведения бухгалтерского и кадрового учета. Для использования сервиса не нужно скачивать дополнительные приложения и устанавливать сторонние программы – все доступно в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ. Обновленное решение поможет клиентам существенно сократить затраты на привлечение внешних специалистов и сэкономить время и силы на самостоятельном ведении бухгалтерии», − говорит Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.Сервис «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса» доступен для зарегистрированных пользователей интернет-банка Бизнес Платформа ВТБ в разделе «Продукты и услуги». Тарифы прозрачны для клиентов и не содержат скрытых платежей и комиссий. Стоимость подписки зависит от системы налогообложения и оборота компании: предусмотрено восемь тарифов для ИП и 12 – для ООО. Клиенты могут приобрести подписку на 6 или 12 месяцев, при покупке годового обслуживания предоставляется скидка 20%.СправкаБизнес Платформа ВТБ – цифровая платформа с дистанционным доступом к более чем 80 продуктам и сервисам для бизнеса любого масштаба, объединившая лучшие решения для бизнеса группы ВТБ. Платформа доступна клиентам ВТБ, банка «Открытие» и новым пользователям после открытия расчетного счета в ВТБ в интернет-банке и мобильном приложении. Для перехода на платформу клиентов «Открытия» реализован полностью цифровой и бесшовный путь во всех каналах дистанционного обслуживания.Более подробную информацию можно получить по телефону 8-800-200-77-99, в офисах Банка ВТБ (ПАО), обслуживающих юридических лиц, и на сайте vtb.ru (0+). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.