Об этом сообщило Управление ГИБДД УМВД России по региону.

Около Коврова пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщило Управление ГИБДД УМВД России по региону.Авария произошла в прошедшее воскресное утро на третьем километре автодороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя». Виновником стал 38-летний водитель «Reno», который не справился с управлением и влетел в автомобиль «Lada», за рулём которой сидел 25-летний парень.Итог: травмы обоих водителей и троих пассажиров иномарки. Одному мужчине пришлось вызывать скорую помощь, после чего его госпитализировали.