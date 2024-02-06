Перед судом предстанет житель Владимирской области, который незаконно хранил у себя дома оружейный...

Перед судом предстанет житель Владимирской области, который незаконно хранил у себя дома "оружейный комплект"По информации из прокуратуры Владимирской области, в июле 2022 года житель Александровского района незаконно приобрел у своего знакомого целый «оружейный комплект»: пистолет калибра 9 мм, самодельный сигнальный пистолет Макарова, а также 45 патронов.Но на этом мужчина не успокоился, и осенью того же года, на территории Ярославской области, незаконно приобрел гранату «Ф-1» и взрыватель к ней «УЗРГМ-2».Как объяснил обвиняемый, оружие он приобретал в целях самообороны. Вопрос, от каких «грабителей» он собирался защищаться гранатой – остается открытым.На сегодняшний момент фигурант признал свою вину. Утверждено обвинительное заключение.«Житель Александровского района обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств)» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направлено в Александровский городской суд.Фото: freepik.com