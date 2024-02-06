Скоростными поездами «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом в январе 2024 года перевезено почти 300 тыс. пассажиров, что на 16% больше, чем в прошлом году.

Скоростными поездами «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом в январе 2024 года перевезено почти 300 тыс. пассажиров, что на 16% больше, чем в прошлом году.В том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва перевезено более 275 тыс. пассажиров, по маршруту Нижний Новгород – Киров - порядка 15 тыс. пассажиров.С 1 июня 2023 года ежедневно между Нижним Новгородом и Иваново курсирует новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742. За первый месяц 2024 года на данном маршруте перевезено 5,4 тыс. пассажиров.Начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский напомнил, что скоростные перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на электропоездах «Ласточка» в 5-ти и 10-ти вагонном исполнении. «ОАО «РЖД» следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов», – отметил он.Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».Как сообщалось ранее, в январе 2024 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено порядка 2,8 млн пассажиров, что на 6,5% превысило показатель прошлого года. Поездами дальнего следования отправлено почти 750 тыс. пассажиров (+9,3%), пригородного сообщения – 2 млн (+5,5%).