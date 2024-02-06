Владимир попал в ТОП-20 городов России по качеству общественного транспорта. Рейтинг был представлен компанией Симетра по данным на конец 3 квартала 2023 года. Город занял 18 строчку из 100

Владимир попал в ТОП-20 городов России по качеству общественного транспорта. Рейтинг был представлен компанией Симетра по данным на конец 3 квартала 2023 года. Город занял 18 строчку из 100 возможных. Вот только владимирцы отнеслись к высокой оценке с иронией. Качество общественного транспорта и обслуживания оценивалось по пяти категориям: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети,