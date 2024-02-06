В детском саду Александрова правоохранители обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В детском саду Александрова правоохранители обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Так, в ходе проверки было установлено, что на складе образовательного учреждения лежали продукты питания без маркировки. Кроме того, суточные пробы хранились в холодильнике с нарушением температурного режима. Также на стенах подсобных помещений имелся грибок и частично отсутствовало покрытие.«Кроме того, должным образом не проводились мероприятия по дезинфекции: в помещениях детского сада зафиксировано наличие тараканов», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В адрес руководителя учреждения внесено прокурорское представление. В настоящий момент большая часть нарушений устранена.