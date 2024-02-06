Правоохранители проверили крыши муромских многоэтажек на наличие сосулек и сугробов.

Правоохранители проверили крыши муромских многоэтажек на наличие сосулек и сугробов. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.На ряде МКД, находящихся в управлении ТСЖ № 30, ООО УК «Верба», ООО «Домоуправ», ООО УК «Партнер», ООО «Союз» и ООО «Фортуна», были обнаружены сосульки и наледь. Кроме того, на козырьках подъездов лежал снег.В ведомстве отмечают, что под фасадами и кровлями домов расположены пешеходные зоны, и нависшие сосульки угрожают жизни и здоровью людей.В адрес руководителей управляющих организаций были внесены представления об устранении нарушений. «Проведение проверочных мероприятий продолжается», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области.