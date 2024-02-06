Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК России по Владимирской области.

Пьяная жительница Гусь-Хрустального пыталась дать взятку госавтоинспектору. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК России по Владимирской области.Так, в воскресенье, 4 февраля, во время патрулирования сотрудники ГИБДД остановили машину девушки 1995 года рождения. Автоледи имела признаки алкогольного опьянения. Находясь в машине ДПС, та пыталась дать инспектору 50 тысяч рублей, положив их на сиденье автомобиля.В итоге, сотрудник ГИБДД от взятки отказался, доложил об этом руководству, после чего деньги были просто изъяты следователем Следственного комитета. Сейчас проводятся допросы, выполняются процессуальные действия. Расследование сопровождается сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России.