Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК России по Владимирской области.
Пьяная жительница Гусь-Хрустального пыталась дать взятку госавтоинспектору. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК России по Владимирской области.
Так, в воскресенье, 4 февраля, во время патрулирования сотрудники ГИБДД остановили машину девушки 1995 года рождения. Автоледи имела признаки алкогольного опьянения. Находясь в машине ДПС, та пыталась дать инспектору 50 тысяч рублей, положив их на сиденье автомобиля.
В итоге, сотрудник ГИБДД от взятки отказался, доложил об этом руководству, после чего деньги были просто изъяты следователем Следственного комитета. Сейчас проводятся допросы, выполняются процессуальные действия. Расследование сопровождается сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России.