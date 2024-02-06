На сцену выходят дети и целые семьи. Во Дворце детского юношеского творчества – родительский день. Праздник приурочен к году семьи. Своего выхода ждет образцовый коллектив студия моды

На сцену выходят дети и целые семьи. Во Дворце детского юношеского творчества – родительский день. Праздник приурочен к году семьи. Своего выхода ждет образцовый коллектив студия моды «Глория». У подрастающих моделей – генеральная репетиция дефиле и хореографии. Студия существует уже 35 лет. Здесь занимаются 70 человек. Воспитанницы обучаются пошиву, моделированию одежды и дефиле. Параллельно с